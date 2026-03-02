El índice Swiss Market finaliza operaciones con pérdidas de 1,29% este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Swiss Market, que cerró la sesión bursátil del lunes 2 de marzo con notables descensos del 1,29%, hasta los 13.834,10 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 13.845,74 puntos y un mínimo de 13.700,13 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,05%.

En relación a los últimos siete días, el Swiss Market acumula una disminución 0,27% aunque, por el contrario, en el último año aún mantiene una subida del 6,21%. El Swiss Market se sitúa un 1,29% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos) y un 6,22% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).