El indicador de referencia de la bolsa mexicana cerró este 2 de marzo con pérdida de 1,09%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el índice mexicano, que acabó la jornada del lunes 2 de marzo con notables descensos del 1,09%, hasta los 70.629,72 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 71.487,82 puntos y la cifra mínima de 70.092,86 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,95%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC registra un descenso del 0,01%. El índice BMV se sitúa un 1,36% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 10,12% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).

