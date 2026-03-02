El indicador de referencia de la bolsa mexicana cerró este 2 de marzo con pérdida de 1,09%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el índice mexicano, que acabó la jornada del lunes 2 de marzo con notables descensos del 1,09%, hasta los 70.629,72 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 71.487,82 puntos y la cifra mínima de 70.092,86 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,95%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC registra un descenso del 0,01%. El índice BMV se sitúa un 1,36% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 10,12% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).