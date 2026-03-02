El IBEX 35 terminó la sesión de este 2 de marzo con baja de 1,97%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el IBEX 35, que cerró la jornada financiera del lunes 2 de marzo con fuertes bajadas del 1,97%, hasta los 46.278,28 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 46.519,12 puntos y un mínimo de 45.970,35 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,18%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el IBEX 35 marca una disminución del 0,9%. El IBEX 35 se sitúa un 2,42% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 4,02% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (44.488 puntos).