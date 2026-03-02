Noticias

El IBEX 35 terminó la sesión de este 2 de marzo con baja de 1,97%

Cierre de sesión IBEX 35: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el IBEX 35, que cerró la jornada financiera del lunes 2 de marzo con fuertes bajadas del 1,97%, hasta los 46.278,28 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 46.519,12 puntos y un mínimo de 45.970,35 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,18%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el IBEX 35 marca una disminución del 0,9%. El IBEX 35 se sitúa un 2,42% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 4,02% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (44.488 puntos).

