Dólar: cotización de apertura hoy 2 de marzo en Guatemala

El dólar estadounidense se negocia al inicio de operaciones a 7,66 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 0% frente al valor de la jornada anterior, cuando cotizó a 7,66 quetzales, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 2,11%; aunque en el último año aún conserva un descenso del 0,01%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, suma dos fechas sucesivas sin una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días es de 12,98%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (18,11%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo que indica la tendencia general.