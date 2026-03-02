Con tendencia a la baja, PSI 20 reabre la jornada este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el PSI 20, que inaugura rueda bursátil del lunes 2 de marzo con notables bajadas del 1,32%, hasta los 9.153,19 puntos, tras la apertura. En relación a días anteriores, el índice bursátil cambia el sentido del dato anterior, en el que marcó una subida del 0,3%, demostrando que es incapaz de establecer una clara tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el PSI 20 marca una disminución 1%; pese a ello en el último año todavía mantiene un ascenso del 35,94%. El PSI 20 se sitúa un 1,54% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 8,96% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).