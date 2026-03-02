Noticias

Con tendencia a la baja, PSI 20 reabre la jornada este 2 de marzo

Inicio de sesión PSI 20: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Comienzo del día en negativo para el PSI 20, que inaugura rueda bursátil del lunes 2 de marzo con notables bajadas del 1,32%, hasta los 9.153,19 puntos, tras la apertura. En relación a días anteriores, el índice bursátil cambia el sentido del dato anterior, en el que marcó una subida del 0,3%, demostrando que es incapaz de establecer una clara tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el PSI 20 marca una disminución 1%; pese a ello en el último año todavía mantiene un ascenso del 35,94%. El PSI 20 se sitúa un 1,54% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 8,96% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).

