Noticias

Clima en Columbus: predicción del estado del tiempo mañana

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Guardar
Conoce todas las condiciones meteorológicas
Conoce todas las condiciones meteorológicas que se van a registrar en los próximos horas en tu ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

La lluvia estará presente.

La temperatura mínima será de alrededor de 45 grados Fahrenheit (aproximadamente 7 grados Celsius).

El viento del oeste soplará a unas 6 millas por hora (9,7 kilómetros por hora) y se volverá calmado por la tarde.

La probabilidad de precipitación será del 90%.

Se esperan nuevos acumulados de precipitación entre tres cuartos de pulgada y una pulgada (entre 1,9 y 2,5 centímetros) posibles.

Cuál será el estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, se espera lluvia. La temperatura máxima estará cerca de 59 grados Fahrenheit (15 grados Celsius). Habrá un viento ligero y variable que se convertirá en sureste alrededor de 6 mph (9.7 km/h) por la mañana. La probabilidad de precipitación es del 80%.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del lunes, 2 de marzo de 2026

El estado del tiempo en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (Reuters)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

Temas Relacionados

Clima en ColumbusClima en OhioPronóstico del tiempo en OhioClima en Estados UnidosEstado del tiempo en OhioÚltimas actualizacionesClima en Estados UnidosClima en OhioClima en Columbus

Últimas Noticias

‘Los Bridgerton’ arrasan con el ranking de las mejores series de Netflix España para engancharse el fin de semana

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

‘Los Bridgerton’ arrasan con el

Uruguay: las predicciones del tiempo para Punta del Este este 3 de marzo

Las marcas históricas de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Uruguay: las predicciones del tiempo

Clima en Filadelfia: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana lunes 2 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Filadelfia: temperatura y

Uruguay: las predicciones del tiempo en Montevideo este 3 de marzo

Los récords de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Uruguay: las predicciones del tiempo

Clima en Encarnación: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

Clima en Encarnación: pronóstico de