BSE Sensex 30 cerró la jornada con pérdidas del 1,29% este 2 de marzo

Cierre de sesión BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BSE Sensex 30, que terminó la sesión bursátil del lunes 2 de marzo con grandes descensos del 1,29%, hasta los 80.238,85 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 80.632,55 puntos y un mínimo de 78.543,73 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,59%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota una disminución 3,67%; pese a ello en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 9,93%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 6,44% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos)

