Noticias

BIST 100 empieza la jornada con tendencia a la baja este 2 de marzo

Apertura de sesión BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BIST 100, que inaugura la jornada financiera del lunes 2 de marzo con fuertes bajadas del 3,15%, hasta los 13.286,16 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el índice bursátil encadena dos jornadas sucesivas en cifras negativas.

En la última semana, el BIST 100 marca una bajada 5,52%; pero en el último año acumula aún una subida del 34,05%. El BIST 100 se sitúa un 7,34% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 17,98% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Turquía

Últimas Noticias

El principal índice surcoreano este 27 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 1%

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

El principal índice surcoreano este

Predicción del tiempo en Córdoba para este 2 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del tiempo en Córdoba

Conoce el clima de este día en La Plata

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este

Clima: las temperaturas que predominarán este 2 de marzo en Mendoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima: las temperaturas que predominarán este 2 de marzo en Rosario

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán