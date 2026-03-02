BIST 100 empieza la jornada con tendencia a la baja este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BIST 100, que inaugura la jornada financiera del lunes 2 de marzo con fuertes bajadas del 3,15%, hasta los 13.286,16 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el índice bursátil encadena dos jornadas sucesivas en cifras negativas.

En la última semana, el BIST 100 marca una bajada 5,52%; pero en el último año acumula aún una subida del 34,05%. El BIST 100 se sitúa un 7,34% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 17,98% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).