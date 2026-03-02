BIST 100 cierra operaciones a la baja este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el BIST 100, que terminó rueda bursátil del lunes 2 de marzo con fuertes descensos del 2,71%, hasta los 13.346,43 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 13.456,56 puntos y un volumen mínimo de 12.987,42 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,49%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 marca un descenso 5,09%; aunque en el último año aún acumula un incremento del 34,66%. El BIST 100 se sitúa un 6,92% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 18,51% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).