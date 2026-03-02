Noticias

BIST 100 cierra operaciones a la baja este 2 de marzo

Cierre de sesión BIST 100: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el BIST 100, que terminó rueda bursátil del lunes 2 de marzo con fuertes descensos del 2,71%, hasta los 13.346,43 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 13.456,56 puntos y un volumen mínimo de 12.987,42 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,49%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 marca un descenso 5,09%; aunque en el último año aún acumula un incremento del 34,66%. El BIST 100 se sitúa un 6,92% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 18,51% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).

