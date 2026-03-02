ATX cerró operaciones a la baja este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el ATX, que acabó la jornada en los mercados del lunes 2 de marzo con notables descensos del 1,19%, hasta los 5.634,07 puntos. El indicador llegó a un máximo de 5.700,28 puntos y un volumen mínimo de 5.488,70 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,71%.

En la última semana, el ATX registra un descenso 3,15%; por el contrario en el último año aún conserva una subida del 35,54%. El ATX se sitúa un 3,2% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 5,28% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).