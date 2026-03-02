Noticias

ATX cerró operaciones a la baja este 2 de marzo

Cierre de operaciones ATX: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el ATX, que acabó la jornada en los mercados del lunes 2 de marzo con notables descensos del 1,19%, hasta los 5.634,07 puntos. El indicador llegó a un máximo de 5.700,28 puntos y un volumen mínimo de 5.488,70 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,71%.

En la última semana, el ATX registra un descenso 3,15%; por el contrario en el último año aún conserva una subida del 35,54%. El ATX se sitúa un 3,2% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 5,28% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).

