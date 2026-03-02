Noticias

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: con tendencia a la baja este 2 de marzo

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión del lunes 2 de marzo con notables bajadas del 1,56%, hasta los 34.860,70 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, el índice bursátil corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas siete sesiones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota una subida del 3,73%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,56% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 18,78% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

