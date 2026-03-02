Noticias

Apertura del índice de referencia de la BMV este 27 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de operaciones sin cambios para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que comienza la jornada en los mercados del viernes 27 de febrero con una variación del 0,02%, hasta los 71.405,77 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el índice suma cuatro jornadas seguidas en cifras positivas.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el índice mexicano anota un descenso del 0,04%. El índice BMV se sitúa un 0,27% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 11,33% por encima de su cotización mínima del año en curso (64.141,36 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en México

Últimas Noticias

Tiembla en Chile: sismo de magnitud 4.2 con epicentro en la ciudad de Socaire

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Tiembla en Chile: sismo de

Libros de Amazon España: qué leer en el tiempo libre

Estos títulos disponibles en Amazon están causando sensación en la comunidad lectora de España

Libros de Amazon España: qué

Dólar: cotización de apertura hoy 2 de marzo en Guatemala

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Euro: cotización de apertura hoy 2 de marzo en Guatemala

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

¿Lloverá hoy en Miami? Pronóstico del estado del tiempo para el lunes 2 de marzo de 2026

Un alto porcentaje de nubosidad, posibilidades de precipitación y vientos fuertes serán las condiciones predominantes

¿Lloverá hoy en Miami? Pronóstico