Apertura del índice de referencia de la BMV este 27 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de operaciones sin cambios para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que comienza la jornada en los mercados del viernes 27 de febrero con una variación del 0,02%, hasta los 71.405,77 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el índice suma cuatro jornadas seguidas en cifras positivas.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el índice mexicano anota un descenso del 0,04%. El índice BMV se sitúa un 0,27% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 11,33% por encima de su cotización mínima del año en curso (64.141,36 puntos).