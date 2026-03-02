Acciones de Bruselas pierden; así cerró operaciones el BEL-20 INDEX este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BEL-20 INDEX, que terminó la jornada del lunes 2 de marzo con grandes bajadas del 1,42%, hasta los 5.366,22 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 5.367,79 puntos y la cifra mínima de 5.280,57 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,62%.

Con respecto a la última semana, el BEL-20 INDEX acumula una bajada 4,26%; por el contrario desde hace un año mantiene aún una subida del 20,31%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 5,49% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 5,23% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).