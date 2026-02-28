Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público chileno

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, Netflix actualizó su listado con las películas más reproducidas en Chile de esta semana. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un incremento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Ranking de las películas más vistas de Netflix Chile

1. The World Will Tremble

2. Cortafuego

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

3. The Orphans

4. Jerarquía (하이라키)

En esta deliciosamente escandalosa serie de misterio adolescente, un nuevo alumno becado navega las traicioneras aguas de la alta sociedad para llevar a cabo una misión secreta.

5. La familia Addams 2: La gran escapada

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

6. The Trip 8

8. Pavana (파반느)

Gracias a sus trabajos, tres personas solitarias cruzan caminos y hallan consuelo en la compañía del otro mientras exploran la naturaleza del amor.

9. Kung Fu Panda 3

Cuando el durante mucho tiempo perdido padre de Po aparece de repente, el dúo ya reunido viaja a un paraíso secreto de pandas para conocer a montones de nuevos e hilarantes osos. Pero cuando el villano sobrenatural Kai comienza a recorrer toda China venciendo a todos los maestros de kung fu, Po deberá hacer lo imposible: aprender a entrenar a una comunidad repleta de divertidos y torpes hermanos para formar el equipo definitivo de Kung Fu Pandas.

10. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

