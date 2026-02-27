Noticias

Valor de cierre del euro en Guatemala este 27 de febrero de EUR a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Guatemala este 27 de febrero de EUR a GTQ

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 9,06 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,51% si se compara con el dato de la jornada previa, cuando acabó con 8,84 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota una subida 0,23%, de manera que desde hace un año acumula aún un incremento del 7,07%.

Si confrontamos la cifra con fechas previas, invirtió el resultado de la jornada anterior, donde se saldó con una bajada del 0,14%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia. La volatilidad de esta semana es manifiestamente superior a los datos logrados para el último año (18,72%), así que está pasando por una fase de inestabilidad.

