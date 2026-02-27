Noticias

Valor de cierre del euro en Canadá este 27 de febrero de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro en Canadá este 27 de febrero de EUR a CAD

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,15% comparado con la cotización de la sesión previa, cuando marcó 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra cambios ligeros; pese a ello en el último año aún acumula un incremento del 2,79%.

Si comparamos el valor con días anteriores, acumuló dos jornadas seguidas en caída. En los pasados siete días la volatilidad presentó un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

