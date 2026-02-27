Noticias

Valor de cierre del dólar en Canadá este 27 de febrero de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar en Canadá este 27 de febrero de USD a CAD

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,36 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,3% frente a la cotización de la jornada anterior, que fue de 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 0,26%, por ello desde hace un año aún mantiene un descenso del 2,14%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, cambió el sentido del dato anterior, cuando se saldó con una subida del 0,18%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un comportamiento notoriamente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo normal en estos días.

