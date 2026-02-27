Valor de apertura del dólar en Canadá este 27 de febrero de USD a CAD

Tras la apertura el dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,14% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando acabó con 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,1%, por lo que en términos interanuales aún acumula una bajada del 1,98%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, invierte el resultado de la jornada anterior, en el que finalizó con una subida del 0,18%, sin ser capaz de fijar una clara tendencia. La cifra de la volatilidad es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.