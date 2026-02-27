Noticias

Valor de apertura del dólar en Canadá este 27 de febrero de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en Canadá este 27 de febrero de USD a CAD

Tras la apertura el dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,14% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando acabó con 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,1%, por lo que en términos interanuales aún acumula una bajada del 1,98%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, invierte el resultado de la jornada anterior, en el que finalizó con una subida del 0,18%, sin ser capaz de fijar una clara tendencia. La cifra de la volatilidad es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

BIST 100 pierde terreno tras el cierre de la jornada este 27 de febrero

Cierre de operaciones BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BIST 100 pierde terreno tras

Euro: cotización de apertura hoy 27 de febrero en Canadá

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

El Russell 2000 inicio operaciones este 27 de febrero con baja de 1,45%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El Russell 2000 inicio operaciones

Valor de apertura del dólar en México este 27 de febrero de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Libros España: los títulos más populares en Amazon este día

Desde comedia hasta misterio, estas historias disponibles en Amazon se han colocado en el tema de conversación entre los lectores españoles

Libros España: los títulos más