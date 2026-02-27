Noticias

Valor de apertura del dólar en Bolivia este 27 de febrero de USD a BOB

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en Bolivia este 27 de febrero de USD a BOB

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 6,86 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 2,09% comparado con los 6,72 bolivianos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra cambios ligeros; sin embargo en términos interanuales mantiene aún un incremento del 1,91%.

Con respecto a fechas previas, da la vuelta al dato de la jornada anterior donde experimentó una disminución del 0,31%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente superior a los números conseguidos para el último año (14,64%), de manera que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

