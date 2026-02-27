Noticias

Swiss Market finaliza operaciones con movimientos positivos el 27 de febrero

Cierre de sesión Swiss Market: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día optimista para el Swiss Market, que terminó rueda bursátil del viernes 27 de febrero con subidas del 0,72%, hasta los 14.014,30 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 14.056,85 puntos y la cifra mínima de 13.933,23 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,88%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Swiss Market registra una subida 1,12%, por ello en el último año aún acumula un ascenso del 8,19%.

