Noticias

Principal índice de Lisboa reabre con tendencia alcista el 27 de febrero

Apertura de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el PSI 20, que inaugura la sesión del viernes 27 de febrero con ascensos del 0,62%, hasta los 9.325,08 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el indicador invierte el resultado de la jornada previa, cuando cerró con una bajada del 0,29%, mostrando que es incapaz de establecer una tendencia.

Teniendo en cuenta la última semana, el PSI 20 anota una subida 2,58%, de manera que en términos interanuales aún conserva un incremento del 39,17%.

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Portugal

Últimas Noticias

El precio de la criptomoneda ethereum este 27 de febrero

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El precio de la criptomoneda

Criptomonedas: cuál es la cotización de bitcoin este 27 de febrero

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Criptomonedas: cuál es la cotización

Clima en Washington D. C.: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Washington D. C.:

Clima en Miami: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Miami: cuál será

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cali este 27 de febrero

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima hoy en Colombia: temperaturas