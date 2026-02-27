Principal índice de Lisboa reabre con tendencia alcista el 27 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el PSI 20, que inaugura la sesión del viernes 27 de febrero con ascensos del 0,62%, hasta los 9.325,08 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el indicador invierte el resultado de la jornada previa, cuando cerró con una bajada del 0,29%, mostrando que es incapaz de establecer una tendencia.

Teniendo en cuenta la última semana, el PSI 20 anota una subida 2,58%, de manera que en términos interanuales aún conserva un incremento del 39,17%.