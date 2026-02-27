Previsión del clima en Santo Domingo para antes de salir de casa este 27 de febrero

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Antes de partir de tu casa, averigua la predicción del clima en Santo Domingo para las siguientes horas en este viernes.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 28 grados, la probabilidad de lluvia será del 65%, con una nubosidad del 85%, mientras que las ráfagas de viento serán de 35 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 20 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 69%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)

Santo Domingo es la ciudad capital de República Dominicana, ubicada en el mar del Caribe en el sur del país centroamericano.

Al encontrarse en el caribe, el clima en Santo Domingo es predominantemente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a mitigar el calor y la humedad en la región.

Los meses más calurosos son entre julio y septiembre, mientras que los meses con las temperaturas más frías son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones en Santo Domingo es de mayo a abril, mientras que los meses más secos son entre enero y abril.

El clima en República Dominicana

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.