Previsión del clima en Mendoza para antes de salir de casa este 27 de febrero

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Mendoza este viernes 27 de febrero:

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en Mendoza es de 8% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 63% en el transcurso del día y del 41% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 29 grados y un mínimo de 16 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 9.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Mendoza?

En Ciudad de Mendoza, la temporada de frío se desarrolla entre los meses de mayo y agosto, con temperaturas diarias promedio de 18 °C. El mes de julio está considerado como el más frío, ya que el termómetro puede descender hasta los 3 °C.

En la provincia del mismo nombre se encuentra el centro de sky Las Leñas, señalado como el número 1 de América Latina. Este centro de sky de alta montaña ofrece una temporada de nieve prolongada a partir de junio y que puede extenderse hasta septiembre.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.