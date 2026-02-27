Noticias

México: cotización de cierre del dólar hoy 27 de febrero de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del
México: cotización de cierre del dólar hoy 27 de febrero de USD a MXN

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,21 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0% si se compara con el valor de la jornada anterior, cuando acabó con 17,21 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 0,41%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene una disminución del 15,24%.

Comparando este dato con el de jornadas pasadas, invirtió la cotización de la sesión previa, donde obtuvo del 0,07%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado. La volatilidad referente a estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

