Euro: cotización de cierre hoy 27 de febrero en México

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 20,35 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,33% comparado con el dato de la sesión previa, cuando acabó con 20,28 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula un ascenso 0,61%; sin embargo desde hace un año aún conserva una bajada del 8,34%.

Comparando este dato con el de días previos, sumó dos fechas seguidas de números positivos. La volatilidad de esta semana fue inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado últimamente.