Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 27 de febrero en México

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Euro: cotización de cierre hoy
Euro: cotización de cierre hoy 27 de febrero en México

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 20,35 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,33% comparado con el dato de la sesión previa, cuando acabó con 20,28 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula un ascenso 0,61%; sin embargo desde hace un año aún conserva una bajada del 8,34%.

Comparando este dato con el de días previos, sumó dos fechas seguidas de números positivos. La volatilidad de esta semana fue inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado últimamente.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Las películas más populares en Netflix Perú

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Las películas más populares en

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

Desde thrillers hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Ranking de Prime Video en

Índice bursátil Russel 2000 registró baja de 1,68% este 27 de febrero

Cierre de sesión Russell 2000: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Índice bursátil Russel 2000 registró

Cierre del principal indicador de la BMV este 27 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Cierre del principal indicador de

Este es el top 10 de series en Netflix Estados Unidos para disfrutar acompañado

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Este es el top 10