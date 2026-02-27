Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 27 de febrero en Canadá

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Euro: cotización de apertura hoy
Euro: cotización de apertura hoy 27 de febrero en Canadá

El euro se negocia al inicio a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que supuso una bajada del 0,15% si se compara con el valor de la sesión previa, que fue de 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota un ascenso 0,01%, de modo que en el último año mantiene aún un incremento del 2,8%.

Si confrontamos el dato con fechas anteriores, encadena dos sesiones sucesivas en dígitos negativos. La cifra de la volatilidad presenta un balance notoriamente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general recientemente.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

BIST 100 pierde terreno tras el cierre de la jornada este 27 de febrero

Cierre de operaciones BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BIST 100 pierde terreno tras

Valor de apertura del dólar en Canadá este 27 de febrero de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

El Russell 2000 inicio operaciones este 27 de febrero con baja de 1,45%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El Russell 2000 inicio operaciones

Valor de apertura del dólar en México este 27 de febrero de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Libros España: los títulos más populares en Amazon este día

Desde comedia hasta misterio, estas historias disponibles en Amazon se han colocado en el tema de conversación entre los lectores españoles

Libros España: los títulos más