Euro: cotización de apertura hoy 27 de febrero en Canadá

El euro se negocia al inicio a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que supuso una bajada del 0,15% si se compara con el valor de la sesión previa, que fue de 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota un ascenso 0,01%, de modo que en el último año mantiene aún un incremento del 2,8%.

Si confrontamos el dato con fechas anteriores, encadena dos sesiones sucesivas en dígitos negativos. La cifra de la volatilidad presenta un balance notoriamente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general recientemente.