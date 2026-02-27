El top de las mejores series de Prime Video en España

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Prime Video España

1. Pombo

Una mirada intima a la vida de la creadora de contenido que promete ser un viaje revelador de los secretos más escondidos para los seguidores. "Pombo" relatará las etapas finales del embarazo y los primeros días de vida de Vega, su segunda hija con Pablo Castellano, tras su nacimiento.

2. 56 días (56 Days)

Después de hallar un cuerpo no identificado en un departamento lujoso relacionado con Oliver Kennedy y su novia, Ciara Wyse, los detectives Lee Reardon y Karl Connolly reconstruyen el romance mortal de la pareja a lo largo de 56 días.

3. Beast Games

Unos increíbles 1000 concursantes compiten en desafíos físicos y mentales por una oportunidad de ganar un enorme premio en efectivo de 5 millones de dólares. Semana a semana, los concursantes utilizarán su fuerza e ingenio para permanecer en el juego, ¡con la esperanza de ser el ganador multimillonario!

4. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Después del segundo retiro de Jay Leno del programa, Jimmy Fallon intervino como su reemplazo permanente. Después de 42 años en Los Ángeles, el programa regresó a Nueva York.

5. Detective Alex Cross (Cross)

Sigue las investigaciones del brillante psicólogo forense y detective de la Policía de DC, Alex Cross. Junto con su mejor amigo y socio, el detective John Sampson, Cross analiza las mentes de asesinos despiadados mientras protege a su familia del mundo criminal.

6. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

7. Padre no hay más que uno, la serie

Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que “esto no puede ser tan difícil” pero pronto descubrirá que lo es y mucho. Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.

8. Esto no es un dating

En un show de improvisación y humor en vivo, "Esto no es un dating" reúne cada día a 100 solteros con serias dificultades para encontrar el amor. Una misión complicada, pero nada que no pueda conseguir Galder Varas. Y si nadie liga, por lo menos nos habremos reído

9. El robo (Steal)

Un día normal en Lochmill Capital se ve alterado cuando unos ladrones irrumpen y obligan a punta de pistola a Zara y a su mejor amigo Luke a cumplir sus exigencias. El detective Rhys se enfrenta a una carrera contrarreloj para descubrir quién ha robafo los 4000 millones de libras y por qué.

10. El infiltrado

Basada en la novela homónima de John Le Carré publicada en 1993. El exsoldado británico Jonathan Pine es reclutado por la agente Burr, de los servicios de inteligencia, para infiltrarse en la red de un traficante de armas internacional liderada por Richard Onslow Roper.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.