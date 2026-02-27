El principal índice surcoreano este 27 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 1%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el KOSPI, que cerró la sesión de mercado del viernes 27 de febrero con caídas del 1%, hasta los 6.244,13 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 6.347,41 puntos y la cifra mínima de 6.153,87 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,05%.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI marca un ascenso del 7,5%. El KOSPI se sitúa un 1% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 44,89% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).