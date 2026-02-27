Noticias

El principal índice surcoreano este 27 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 1%

Cierre de operaciones KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el KOSPI, que cerró la sesión de mercado del viernes 27 de febrero con caídas del 1%, hasta los 6.244,13 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 6.347,41 puntos y la cifra mínima de 6.153,87 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,05%.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI marca un ascenso del 7,5%. El KOSPI se sitúa un 1% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 44,89% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

