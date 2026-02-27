El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nifty 50, que comienza la sesión de mercado del viernes 27 de febrero con leves bajadas del 0,36%, hasta los 25.405,15 puntos, tras la apertura. Con respecto a fechas pasadas, el índice interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nifty 50 marca una disminución 0,65%; por contra en el último año acumula aún un ascenso del 10,88%. El Nifty 50 se sitúa un 3,51% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 2,34% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).