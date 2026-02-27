El mercado de la India Nifty 50 cerró a la baja este 27 de febrero

Día adverso para el Nifty 50, que cerró la jornada en los mercados del viernes 27 de febrero con grandes bajadas del 1,25%, hasta los 25.178,65 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 25.476,40 puntos y un volumen mínimo de 25.141,30 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,32%.
En la última semana, el Nifty 50 registra una disminución 1,54%; por contra en el último año mantiene aún una subida del 9,89%. El Nifty 50 se sitúa un 4,37% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 1,42% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).