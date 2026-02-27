El mercado de la India Nifty 50 cerró a la baja este 27 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que cerró la jornada en los mercados del viernes 27 de febrero con grandes bajadas del 1,25%, hasta los 25.178,65 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 25.476,40 puntos y un volumen mínimo de 25.141,30 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,32%.

En la última semana, el Nifty 50 registra una disminución 1,54%; por contra en el último año mantiene aún una subida del 9,89%. El Nifty 50 se sitúa un 4,37% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 1,42% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).