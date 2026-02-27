El IBEX 35 cerró la sesión de este 27 de febrero con pérdida de 0,4%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el IBEX 35, que terminó la sesión bursátil del viernes 27 de febrero con ligeras bajadas del 0,4%, hasta los 47.237 puntos. El indicador marcó un máximo de 47.650,97 puntos y un volumen mínimo de 47.115,74 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,12%.

Con respecto a la última semana, el IBEX 35 marca un ascenso 1,64%, de modo que en el último año todavía mantiene una subida del 22,3%. El IBEX 35 se sitúa un 0,4% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 6,18% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.488 puntos).