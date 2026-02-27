El IBEX 35 cerró la sesión de este 27 de febrero con pérdida de 0,4%

Sesión en negativo para el IBEX 35, que terminó la sesión bursátil del viernes 27 de febrero con ligeras bajadas del 0,4%, hasta los 47.237 puntos. El indicador marcó un máximo de 47.650,97 puntos y un volumen mínimo de 47.115,74 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,12%.
Con respecto a la última semana, el IBEX 35 marca un ascenso 1,64%, de modo que en el último año todavía mantiene una subida del 22,3%. El IBEX 35 se sitúa un 0,4% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 6,18% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.488 puntos).