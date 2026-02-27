Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 27 de febrero en Guatemala

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 27 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 2,48% si se compara con los 7,48 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,02%, de manera que en el último año mantiene aún un incremento del 2,26%.

Analizando este dato con el de días pasados, dio la vuelta al resultado de la sesión previa en el que experimentó una bajada del 0,3%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un comportamiento claramente superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, por lo que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Colombia hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Estas son las series mas

Las películas más populares en Netflix Perú

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Las películas más populares en

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

Desde thrillers hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Ranking de Prime Video en

Índice bursátil Russel 2000 registró baja de 1,68% este 27 de febrero

Cierre de sesión Russell 2000: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Índice bursátil Russel 2000 registró

Cierre del principal indicador de la BMV este 27 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Cierre del principal indicador de