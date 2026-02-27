Dólar: cotización de cierre hoy 27 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 2,48% si se compara con los 7,48 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,02%, de manera que en el último año mantiene aún un incremento del 2,26%.

Analizando este dato con el de días pasados, dio la vuelta al resultado de la sesión previa en el que experimentó una bajada del 0,3%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un comportamiento claramente superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, por lo que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.