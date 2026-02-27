Cierre del principal índice de Bruselas este 27 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin grandes cambios para el BEL-20 INDEX, que acabó la jornada del viernes 27 de febrero con una variación del 0,09%, hasta los 5.443,76 puntos. El indicador anotó un máximo de 5.471,01 puntos y un volumen mínimo de 5.421,79 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,9%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BEL-20 INDEX acumula un descenso 3,73%; pero desde hace un año aún mantiene un ascenso del 23,05%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 4,12% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 6,75% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).