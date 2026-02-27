Noticias

Cierre del principal índice de Bruselas este 27 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin grandes cambios para el BEL-20 INDEX, que acabó la jornada del viernes 27 de febrero con una variación del 0,09%, hasta los 5.443,76 puntos. El indicador anotó un máximo de 5.471,01 puntos y un volumen mínimo de 5.421,79 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,9%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BEL-20 INDEX acumula un descenso 3,73%; pero desde hace un año aún mantiene un ascenso del 23,05%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 4,12% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 6,75% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).

