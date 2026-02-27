Noticias

Cierre del principal indicador de la BMV este 27 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Jornada sin cambios para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que cerró rueda bursátil del viernes 27 de febrero con una variación del 0,05%, hasta los 71.427,59 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 71.890,34 puntos y la cifra mínima de 70.925,18 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,34%.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano registra un descenso del 0,01%. El índice BMV se sitúa un 0,24% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 11,36% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).

