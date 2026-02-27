Noticias

Bolivia: cotización de apertura del euro hoy 27 de febrero de EUR a BOB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Bolivia: cotización de apertura del euro hoy 27 de febrero de EUR a BOB

El euro se cotiza al inicio del día a 8,10 bolivianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 2% con respecto a los 7,94 bolivianos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro registra una subida 0,09% y desde hace un año aún acumula una subida del 6,17%.

Con respecto a jornadas pasadas, invierte el dato de la jornada previa, donde finalizó con una disminución del 0,15%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia. La cifra de la volatilidad es superior a los números logrados para el último año (15,71%), mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo habitual.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

