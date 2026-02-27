Noticias

BIST 100 pierde terreno tras el cierre de la jornada este 27 de febrero

Cierre de operaciones BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BIST 100, que cerró la jornada financiera del viernes 27 de febrero con bajadas del 1,16%, hasta los 13.717,81 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 13.967,19 puntos y la cifra mínima de 13.552,80 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,97%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 marca una bajada 1,55%; pero en términos interanuales acumula aún un incremento del 42,03%. El BIST 100 se sitúa un 4,33% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 21,81% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

