BIST 100 comienza la jornada en terreno negativo este 27 de febrero

Inicio de sesión BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Comienzo en rojo para el BIST 100, que empieza la jornada en los mercados del viernes 27 de febrero con leves caídas del 0,39%, hasta los 13.823,81 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el indicador cambia el sentido del dato previo, en el que marcó una subida del 1,71%, sin lograr establecer una tendencia estable.

En la última semana, el BIST 100 marca un descenso 0,79%; sin embargo en términos interanuales mantiene aún un incremento del 43,12%. El BIST 100 se sitúa un 3,59% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 22,75% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).

Índices Financieros Globales

