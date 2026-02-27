Noticias

BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde durante inicio de la sesión de este 27 de febrero

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el BEL-20 INDEX, que comienza la sesión bursátil del viernes 27 de febrero con leves incrementos del 0,39%, hasta los 5.460,12 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días previos, el índice con este valor corta la racha plana que llevaba en las dos jornadas anteriores.

Con respecto a la última semana, el BEL-20 INDEX anota una disminución 3,44%; por el contrario en el último año todavía mantiene una subida del 23,42%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 3,83% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 7,07% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).

