Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 27 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión continuista para el ATX, que empieza la jornada del viernes 27 de febrero con una variación del 0,03%, hasta los 5.762,14 puntos, tras la apertura. Con respecto a fechas pasadas, el indicador encadena dos sesiones sucesivas cayendo.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el ATX acumula un descenso 0,78%; por contra en el último año todavía mantiene una subida del 38,91%. El ATX se sitúa un 1% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 7,67% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).

