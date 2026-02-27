Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 27 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el Swiss Market, que comienza la jornada en los mercados del viernes 27 de febrero con subidas del 0,56%, hasta los 13.992 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice bursátil interrumpe con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

En los últimos siete días, el Swiss Market marca un incremento 0,95%, de modo que en el último año todavía mantiene una subida del 8,02%. El Swiss Market se sitúa un 0,04% por debajo de su máximo del presente año (13.997,13 puntos) y un 7,43% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).