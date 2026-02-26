PSI 20 perdió 0,3% al término de la sesión este 26 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el PSI 20, que terminó la sesión bursátil del jueves 26 de febrero con ligeras descensos del 0,3%, hasta los 9.267,91 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 9.328,62 puntos y la cifra mínima de 9.212,24 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,25%.

En los últimos siete días, el PSI 20 acumula una subida 1,9%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 36,05%. El PSI 20 se sitúa un 0,3% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 10,33% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).