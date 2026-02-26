PSI 20 perdió 0,3% al término de la sesión este 26 de febrero

Sesión en negativo para el PSI 20, que terminó la sesión bursátil del jueves 26 de febrero con ligeras descensos del 0,3%, hasta los 9.267,91 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 9.328,62 puntos y la cifra mínima de 9.212,24 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,25%.
En los últimos siete días, el PSI 20 acumula una subida 1,9%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 36,05%. El PSI 20 se sitúa un 0,3% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 10,33% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).