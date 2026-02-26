Perú: cotización de apertura del euro hoy 26 de febrero de EUR a PEN

Tras la apertura el euro se negocia al inicio del día a 3,96 soles en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,09% si se compara con la cotización de la jornada anterior, cuando cerró con 3,96 soles, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una bajada 0%, de manera que desde hace un año mantiene aún una bajada del 3,89%.

En relación a días previos, invierte el resultado de la sesión previa, donde cerró con un ascenso del 0,11%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado ahora mismo.