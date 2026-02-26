Índice ATX este 26 de febrero: pierde terreno al inicio de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el ATX, que comienza la sesión bursátil del jueves 26 de febrero con leves bajadas del 0,28%, hasta los 5.750,08 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con jornadas pasadas, el índice bursátil da la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó un incremento del 1,87%, demostrando que no es capaz de asentar una tendencia definida.

Si consideramos los datos de la última semana, el ATX registra una disminución 0,66%; sin embargo desde hace un año aún acumula una subida del 36,55%. El ATX se sitúa un 1,21% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 7,44% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).