Noticias

Índice ATX este 26 de febrero: pierde terreno al inicio de la jornada

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el ATX, que comienza la sesión bursátil del jueves 26 de febrero con leves bajadas del 0,28%, hasta los 5.750,08 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con jornadas pasadas, el índice bursátil da la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó un incremento del 1,87%, demostrando que no es capaz de asentar una tendencia definida.

Si consideramos los datos de la última semana, el ATX registra una disminución 0,66%; sin embargo desde hace un año aún acumula una subida del 36,55%. El ATX se sitúa un 1,21% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 7,44% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Austria

Últimas Noticias

BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 26 de febrero

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BEL-20-INDEX se mueve en terreno

Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 26 de febrero

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Hang Seng: el principal índice

Apertura del FTSE MIB IDX este 26 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del FTSE MIB IDX

Apertura del AEX neerlandés este 26 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del AEX neerlandés este

Apertura del Euro Stoxx 50 este 26 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del Euro Stoxx 50