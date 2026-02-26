El índice bursátil Russell 2000 inicia jornada este 26 de febrero con ganancia de 0,4%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el Russell 2000, que empieza la jornada financiera del jueves 26 de febrero con leves subidas del 0,4%, hasta los 2.674,07 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas previas, el indicador encadena tres sesiones sucesivas de subida.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Russell 2000 marca un incremento del 0,34%. El Russell 2000 se sitúa un 1,64% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos) y un 6,61% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.508,22 puntos).