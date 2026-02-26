Dólar: cotización de cierre hoy 26 de febrero en México

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,18 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un ascenso del 0,11% frente a la cifra de la jornada anterior de 17,16 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 0,4% y desde hace un año aún conserva una bajada del 14,53%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, puso freno a dos jornadas consecutivas con tendencia negativa. La volatilidad referente a estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, de manera que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual últimamente.