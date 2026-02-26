Noticias

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es importante revisar el pronóstico antes de planear tu día

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 30 grados Fahrenheit (aproximadamente -1 grado Celsius).

Se espera que el viento esté en calma.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos

Se espera un clima mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 48 grados Fahrenheit (aproximadamente 9 grados Celsius). El viento será tranquilo, cambiando a una brisa del sur de 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 25 de febrero 6:55 pm EST.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

