BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 26 de febrero

Jornada bajista para el BEL-20 INDEX, que empieza la sesión de mercado del jueves 26 de febrero con leves descensos del 0,44%, hasta los 5.591,97 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, el selectivo acumula dos sesiones sucesivas en rojo.

En los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota una bajada 1,28% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva una subida del 25,11%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,51% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 9,66% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).

