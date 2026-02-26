Apertura del Swiss Market este 26 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de sesión de leves movimientos para el Swiss Market, que inaugura la sesión bursátil del jueves 26 de febrero con una variación del 0,13%, hasta los 13.959,04 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con fechas previas, el indicador suma dos sesiones seguidas cayendo.

En los últimos siete días, el Swiss Market acumula un incremento 1,16%, por ello en el último año aún mantiene un ascenso del 7,8%. El Swiss Market se sitúa un 0,27% por debajo de su máximo del presente año (13.997,13 puntos) y un 7,18% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).