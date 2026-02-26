Noticias

Apertura del Swiss Market este 26 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de sesión de leves movimientos para el Swiss Market, que inaugura la sesión bursátil del jueves 26 de febrero con una variación del 0,13%, hasta los 13.959,04 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con fechas previas, el indicador suma dos sesiones seguidas cayendo.

En los últimos siete días, el Swiss Market acumula un incremento 1,16%, por ello en el último año aún mantiene un ascenso del 7,8%. El Swiss Market se sitúa un 0,27% por debajo de su máximo del presente año (13.997,13 puntos) y un 7,18% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Suiza

Últimas Noticias

Índice ATX este 26 de febrero: pierde terreno al inicio de la jornada

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Índice ATX este 26 de

BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 26 de febrero

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BEL-20-INDEX se mueve en terreno

Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 26 de febrero

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Hang Seng: el principal índice

Apertura del FTSE MIB IDX este 26 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del FTSE MIB IDX

Apertura del AEX neerlandés este 26 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del AEX neerlandés este