Noticias

Apertura del FTSE MIB IDX este 26 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el FTSE MIB IDX, que comienza la sesión bursátil del jueves 26 de febrero con una variación del 0,01%, hasta los 47.163,74 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días anteriores, el indicador invierte el resultado de la jornada anterior, donde finalizó con un ascenso del 0,1%, mostrándose incapaz de asentar una clara tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el FTSE MIB IDX acumula un incremento 2,99% y en términos interanuales acumula aún una subida del 20,24%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,01% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.170 puntos) y un 6,01% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.488 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Italia

Últimas Noticias

Índice ATX este 26 de febrero: pierde terreno al inicio de la jornada

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Índice ATX este 26 de

BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 26 de febrero

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BEL-20-INDEX se mueve en terreno

Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 26 de febrero

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Hang Seng: el principal índice

Apertura del AEX neerlandés este 26 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del AEX neerlandés este

Apertura del Euro Stoxx 50 este 26 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del Euro Stoxx 50