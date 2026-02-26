Apertura del FTSE MIB IDX este 26 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el FTSE MIB IDX, que comienza la sesión bursátil del jueves 26 de febrero con una variación del 0,01%, hasta los 47.163,74 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días anteriores, el indicador invierte el resultado de la jornada anterior, donde finalizó con un ascenso del 0,1%, mostrándose incapaz de asentar una clara tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el FTSE MIB IDX acumula un incremento 2,99% y en términos interanuales acumula aún una subida del 20,24%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,01% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.170 puntos) y un 6,01% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.488 puntos).