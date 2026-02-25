Valor de cierre del dólar en Guatemala este 25 de febrero de USD a GTQ

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,4% si se compara con los 7,48 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 2,2%, por ello en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 2,06%.

En relación a fechas pasadas, con este valor interrumpió la racha negativa que marcaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad referente a estos siete días fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que está pasando por una fase de inestabilidad.