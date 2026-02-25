Noticias

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 25 de febrero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Guatemala este 25 de febrero de USD a GTQ

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,4% si se compara con los 7,48 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 2,2%, por ello en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 2,06%.

En relación a fechas pasadas, con este valor interrumpió la racha negativa que marcaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad referente a estos siete días fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que está pasando por una fase de inestabilidad.

